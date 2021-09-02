ВАКС отправил в тюрьму пойманного на взятке экс-главу суда на Тернопольщине

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговоры бывшему председателю Козовского районного суда Тернопольской области и адвокату по обвинению в получении взятки. Первый получил 6 лет тюрьмы, вторая – 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщается на Facebook-странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Решение было принято 2 сентября.

Экс-судье назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, лишения права занимать определенные должности в течение трех лет и конфискации имущества.

Его сообщницу приговорили к пяти годам тюрьмы с конфискацией половины имущества и запретили заниматься адвокатской деятельностью два года.

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Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней.

Напомним, что в феврале ВАКС приговорил к шести годам тюрьмы судью Раховского райсуда Закарпатской области. Его в марте поймали на взятке в размере 750 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года 12 лет тюрьмы получил судья, которого признали виновным в государственной измене.