ВАКС отправил за решетку погоревшего на взятке судью из Закарпатья

В Украине впервые осужден судья за взяточничество. Он получил пять лет тюрьмы.

Приговор вынес Высший антикоррупционный суд Украины. Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в Службе безопасности.

ВАКС признал обвиняемого виновным по части 3 статьи 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о судье Раховского районного суда, которого задержали в 2019 году сотрудники СБУ совместно с НАБУ. За взятку он обещал местному жители принять решение в пользу истца по имущественному спору.

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Также было установлено, что судья пытался подкупить своего коллегу, чтобы тот также вынес нужное решение.

Отмечается, что это первый за последние три года реальный тюремный срок, к которому приговорили представителя судейского корпуса в регионе за систематическую коррупцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Высший антикоррупционный суд вынес приговор судье Мукачевского райсуда и экс-начальнику юротдела Пенсионного фонда в Закарпатской области. Первый получил 7 лет лишения свободы, а второй – 6.