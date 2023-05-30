ВАКС отклонил апелляцию адвоката Горецкого по делу о взятке на $2,7 млн, в котором фигурирует Князев

Прошение отменить меру пресечения, избранную адвокату Олегу Горецкому по делу о взятке, Высший антикоррупционный суд Украины отклонил. Подозреваемому юристу – вероятному сообщнику экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева – придется провести под стражей по меньшей мере до 13 июля.

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Предусмотрена альтернатива залога – 80 миллионов гривен. Соответствующее решение во вторник, 30 мая, вынес Высший антикоррупционный суд Украины.

Напомним, что решение арестовать Горецкого на время расследования было вынесено еще 18 мая. Залог суд определил в меньшем размере (80 млн), чем запрашивал прокурор САП (100 млн). Представители подозреваемого с содержанием их подзащитного под стражей согласны не были и подали апелляцию. Они просили о круглосуточном домашнем аресте и залоге, "соразмерном настоящим доходам" подозреваемого. Судьи ВАКС эту жалобу не поддержал.

"Суспільне" пишет, что заседание 30 мая длилось более четырех часов. Первый час рассматривали ходатайство адвокатов о запрете трансляции процесса и присутствии прессы. Судья ходатайство отклонил. Также отклонил ходатайство о закрытой части заседания.

Прокурор Омельченко объяснял, что домашний арест будет неэффективной мерой пресечения для адвоката.

"Горецкий сможет использовать телефон. Иметь личные встречи с соучастниками уголовного производства, чем сможет влиять. Личное поручительство или обязательства тем более не могут обеспечить соблюдение", – заявил он.

Напомним, что Горецкий был арестован вместе с судьей Князевым на взяточничестве – 2,7 млн долл. США неправомерной выгоды. Им объявили о подозрении.

В НАБУ подтверждали, что взятка для бывшего главы Верховного суда была связана с принятием решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. Речь идет о деле относительно права собственности на 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината Ferrexpo, которое рассматривала Большая палата ВС.

Как писал OBOZREVATEL:

– По информации СМИ, Князев с сообщниками был задержан при получении крупнейшей с начала полномасштабной войны взятки.

– Подозреваемый Горецкий отрицает свою вину и заявляет о якобы провокации от агента НАБУ, которым был третий фигурант дела – Кирилл Горбуров.

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