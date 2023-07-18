ВАКС отказался отстранить главу Тернопольского облсовета, пойманного на взятке: подробности дела
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался отстранить главу Тернопольского областного совета Михаила Головко, подозреваемого во взяточничестве. Следственный судья Ярослав Шкодин отказал в соответствующем ходатайстве прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Об этом 18 июля сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины. "Вероятно, причиной стало то, что Головко находится в отпуске", – отметили в НАБУ.
В частности, во время технического перерыва, когда не велась запись заседания, Шкодин по собственной инициативе попросил у адвокатов Головко копию приказа о его отпуске.
"Пока неизвестно, подаст ли прокурор САП жалобу на это решение. Но это было бы логичным", – заявили в НАБУ.
В свою очередь прокурор САП Артем Стельмах в комментарии "Суспільному" пояснил, что ходатайствовал об отстранении Головка, чтобы предотвратить риски незаконного влияния на свидетелей.
В то же время адвокат Головко Александр Тананакин назвал решение суда законным.
"Считаю, что это действительно справедливое решение. Прокурор сказал, что надо отстранить от должности с целью предотвратить риск, но для этого уже есть постановление об избрании меры пресечения, которое уже предотвращает все риски, о которых говорил прокурор. Поэтому удваивать меру пресечения нет ни цели, ни смысла", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 26 июня Головко и двум заместителям главі Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку сообщили о подозрении в вымогательстве взятки. По данным следствия, они хотели получить от предпринимателя 2,4 млн грн за подписание актов работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов.
– Тогда же НАБУ обнародовало видео разговора предпринимателя-заявителя с Головко, Демьянчуком и Гайдуком.
– 29 июня стало известно, что Головко освободили из-под стражи: за него внесли залог в размере 805 тыс. гривен.
– Глава облсовета вернулся на работу и назвал обвинения "полным маразмом, абсурдом и провокацией". Он утверждает, что "никогда не брал взяток" и готов пройти полиграф.
– САП обжаловала меры пресечения фигурантам дела. Прокуроры потребовали существенного увеличения залога.
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