В Житомирской области с рыбалки не вернулись супруги: их маленькие дети двое суток были одни. Фото

В Житомирской области исчезли супруги – 26-летняя женщина и ее 31-летний муж. Они пошли на рыбалку и не вернулись.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. Как отмечается, в доме пара оставила двоих маленьких детей 7 и 4 лет (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

Известно, что супруги – жители села Парипсов Попельнянского общины. По состоянию на 7 декабря их местонахождение правоохранителям не удалось установить.

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Сообщение об исчезновении мужчины и женщины поступило в полицию 6 декабря, однако, как пишет издание "20 минут", вероятно, они ушли из дома еще 4 декабря. В настоящее время их дети забрали родственники.

"Именно старший мальчик рассказал, что мама с папой якобы пошли рыбачить еще несколько дней назад (вероятно, 4 декабря) и домой не вернулись. Из дома, где они находились сами, детей забрали родственники", – отметили журналисты, добавив, что семья находится на учете у социальных служб.

Правоохранители вместе с водолазами и местными жителями обследовали пруд и окружающую территорию – на водоеме была обнаружена пустая притопленная лодка. В настоящее время поиски приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомире в озере нашли мертвыми двух студентов агротехколледжа – 18-летнего Назара и Ярослава, которому было 20 лет. Ребята исчезли 5 декабря – не вернулись ночевать в общежитие.