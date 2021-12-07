В Житомире нашли мертвыми пропавших накануне студентов: их тела подняли со дна озера. Видео

Ольга Липич
Расследования
2 минуты
3,2 т.
В Житомире нашли мертвыми пропавших накануне студентов: их тела подняли со дна озера. Видео

В Житомире 7 декабря в озере нашли мертвыми двух студентов агротехколледжа – 18-летнего Назара и Ярослава, которому было 20 лет. Ребята исчезли 5 декабря – не вернулись ночевать в общежитие.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Предварительная причина смерти студентов – утопление. Их тела нашли в техническом водоеме, расположенном возле общежития колледжа, где учились и проживали Назар и Ярослав. Они были четверокурсниками и проживали в одной комнате (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Назару было 18 лет, а Ярославу – 20
Видео дня

Это озеро имеет глубину в три метра, его используют в учебном заведении на случай пожара, рассказали журналисты. Следователи считают, что подростки могли провалиться – лед был проломлен в нескольких местах. В то же время правоохранители рассматривают несколько версий того, что могло случиться с ребятами. Они не исключают также версии о самоубийстве и убийстве.

Озеро расположено на территории колледжа

Как рассказали в сюжете, вещи студентов были сложены у пруда. В то же время у одного из погибших из кармана исчезли паспорт, кошелек и водительское удостоверение. Выводы экспертов показали, что Назар и Ярослав не были под влиянием алкогольных или наркотических веществ

Вещи погибших нашли у озера

Директор Житомирского агротехколледжа Николай Тимошенко предположил, что ребят могли заставить зайти на лед. Другие педагоги считают, что, вероятно, студенты пошли на лед ради селфи.

Все детали и причины трагедии будут выяснены правоохранителями Житомирской области.

Вещи погибших нашли у озера

Как сообщал OBOZREVATEL, на Винничине в пруду утонул 13-летний подросток. Он бросился спасать младшего брата, который пошел плавать, но внезапно начал тонуть. Предварительно, погибшему ребенку судорогой свело ногу.

УкраинаЖитомирновости УкраиныКриминал