В Житомире нашли мертвыми пропавших накануне студентов: их тела подняли со дна озера. Видео

В Житомире 7 декабря в озере нашли мертвыми двух студентов агротехколледжа – 18-летнего Назара и Ярослава, которому было 20 лет. Ребята исчезли 5 декабря – не вернулись ночевать в общежитие.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Предварительная причина смерти студентов – утопление. Их тела нашли в техническом водоеме, расположенном возле общежития колледжа, где учились и проживали Назар и Ярослав. Они были четверокурсниками и проживали в одной комнате (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Это озеро имеет глубину в три метра, его используют в учебном заведении на случай пожара, рассказали журналисты. Следователи считают, что подростки могли провалиться – лед был проломлен в нескольких местах. В то же время правоохранители рассматривают несколько версий того, что могло случиться с ребятами. Они не исключают также версии о самоубийстве и убийстве.

Как рассказали в сюжете, вещи студентов были сложены у пруда. В то же время у одного из погибших из кармана исчезли паспорт, кошелек и водительское удостоверение. Выводы экспертов показали, что Назар и Ярослав не были под влиянием алкогольных или наркотических веществ

Директор Житомирского агротехколледжа Николай Тимошенко предположил, что ребят могли заставить зайти на лед. Другие педагоги считают, что, вероятно, студенты пошли на лед ради селфи.

Все детали и причины трагедии будут выяснены правоохранителями Житомирской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Винничине в пруду утонул 13-летний подросток. Он бросился спасать младшего брата, который пошел плавать, но внезапно начал тонуть. Предварительно, погибшему ребенку судорогой свело ногу.