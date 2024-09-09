В Житомирской области из-за дикого кабана произошло ДТП: два человека погибли, есть пострадавший. Фото

Правоохранители расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с гибелью двух человек. Оно произошло 7 сентября около 23:50 на 189 км автодороги Киев-Чоп, близ села Соколов Курненской общины Житомирской области.

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Об этом сообщили в региональной полиции. Предварительно установлено, что 27-летний житель города Ровно, двигаясь на автомобиле Mitsubishi L200, совершил наезд на дикого кабана, лежавшего на проезжей части.

В результате транспортное средство выехало за пределы автодороги и столкнулось со стоящим на обочине автомобилем Mitsubishi Pajero Sport и совершил наезд на находившихся возле него людей. После этого Mitsubishi L200 попал в кювет и опрокинулся.

В результате 28-летний водитель Mitsubishi Pajero Sport, житель города Харькова и 46-летняя жительница Киевской области, которая была пассажиркой этого авто, погибли на месте происшествия. Водитель второго автомобиля с травмами был доставлен в больницу.

Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства ДТП в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") УК Украины.

Также следователи обратились ко всем, кто был свидетелем и очевидцем указанного ДТП, или могут владеть информацией, которая может быть важной для установления обстоятельств, обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Житомирской области, по адресу: г. Житомир, ул. Старый бульвар 5/37 или по телефону (0412) 407-203 или 102.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 сентября в ДТП погиб член команды Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Ярослав "Локи" Олейник. С 2023 года он занимал должность советника главы ведомства. До этого работал в фонде "Вернись живым" и воевал в рядах Сил обороны на Киевщине, Черниговщине, Харьковщине. Вместе с воином погибла его жена Нина.

В ночь на 9 сентября во Львовской области вблизи села Дроговиж Стрыйского района произошло ДТП с автобусом и грузовиком. По информации СМИ, в автобусе ехали военные. Водитель погиб, минимум девять воинов получили травмы.

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