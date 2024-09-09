На Львовщине автобус с военными столкнулся с грузовиком: есть погибший и пострадавшие – СМИ

Во Львовской области вблизи села Дроговиж Стрыйского района произошло ДТП с автобусом и грузовиком. По информации СМИ, в автобусе ехали военные; водитель погиб, 12 воинов получили травмы.

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Как передает Lviv.Media, столкновение случилось в ночь на 9 сентября около 03:30. Фото и видео с места инцидента говорят о том, что автобус мог врезаться в заднюю часть фуры. Детали и точную причину аварии должно установить следствие.

По данным СМИ, место ДТП – это трасса Киев – Чоп возле Дроговижа, недалеко от отеля-ресторана "Максим".

Отметим, что вечером 8 сентября Патрульная полиция Львовской области предупреждала, что на автодороге М-06 Киев – Чоп на 582 километре вблизи населенного пункта Дроговиж на одной из полос стоял неисправный грузовик.

В связи с этим движение в направлении Львова было затруднено. "Учитывайте препятствие, которое будет стоять там до утра. Берегите себя!" – призывали патрульные.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 сентября в ДТП погиб член команды Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Ярослав "Локи" Олейник. С 2023 года он занимал должность советника главы ведомства. До этого работал в фонде "Повернись живим" и воевал в рядах Сил обороны на Киевщине, Черниговщине, Харьковщине. Вместе с воином погибла его жена Нина.

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