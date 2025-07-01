В Житомире в квартире обнаружили тела двух женщин: полиция задержала подозреваемого. Фото

В понедельник, 30 июня в одной из квартир многоэтажки Житомира обнаружили тела двух женщин. По подозрению в убийстве задержали 45-летнего местного жителя. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Об этом 1 июля сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области. Детали уточнила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

Сообщение об обнаружении двух тел в одной из квартир областного центра поступило на спецлинию 102 утром понедельника. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативные группы полиции, оперуполномоченные управления уголовного розыска и криминалисты.

Как выяснилось, в квартире находились тела 54-летней владелицы помещения и ее 30-летней знакомой. Они имели многочисленные телесные повреждения. По предварительным выводам экспертов женщин задушили — причиной их смерти стала механическая асфиксия.

Как установили полицейские в ходе расследования, убийство произошло вечером 28 июня. В доме жертвы было застолье: обе женщины вместе с 45-летним знакомым распивали спиртное.

Во время общения у них возник конфликт на бытовой почве: мужчина вспомнил бывшую ссору с хозяйкой. В ходе "разборок" он схватил стул и начал бить им женщин.

Мужчина нанес им многочисленные удары. Полученные травмы были настолько тяжелыми, что женщины уже не могли сопротивляться.

После этого злоумышленник поочередно задушил их – одну с помощью электрического провода, а другую — руками.

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух человек — пункт 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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