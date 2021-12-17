В Житомире с разницей в 3 часа произошли две похожие аварии на одном месте. Видео

В Житомире 16 декабря на одном и том же месте произошли сразу два похожих дорожно-транспортных происшествия. Автомобили с интервалом в три часа врезались в клумбу.

Аварии случились на майдане Соборном. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Х***ый Житомир" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

В обоих случаях машины выехали на тротуар и врезались в бетонную ограду клумбы.

Видео дня

Как уточняет Житомир.info, первое ДТП с автомобилем Volvo случилось около 21:00, второе – около полуночи с Volkswagen. В полиции изданию уточнили, что в последнем случае водитель был в состоянии алкогольного опьянения – у него обнаружили 1,66 промилле.

Отметим, что в Украине за 11 месяцев (с января по ноябрь) произошло 170 972 ДТП, в которых погибли 2 926 человек и 27 296 получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области два автомобиля сбили мужчину, который находился на проезжей части. Пострадавший скончался.