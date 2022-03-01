В Житомире прогремел мощный взрыв в районе 95-й бригады: повреждены дома, есть жертвы. Фото и видео

В Житомире прогремели новые взрывы во вторник, 1 марта. В этот раз российские оккупанты ударили в район легендарной 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Атака произошла ближе к ночи. Как сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин в Facebook, информация о потерпевших уточняется.

"В жилой дом на улице Сабурова рядом с нашей второй больницей имени Павлусенко попала авиационная бомба. Бомб было несколько. Дом полностью разрушен. В больнице выбило все окна, двери", – сказал голова Житомира.

Как уточнили в пресс-службе ГСЧС, предварительно, в результате авиаудара повреждены 10 частных жилых домов, в трех из них возник пожар. В здании больницы повреждены окна.

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Советник министра внутренних дел Антон Геращенко, ссылаясь на Сухомлина, рассказал, что уже известно о четверых погибших. Один из них ребенок. А спасатели говорят, что под завалами домов могут быть еще люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в Житомире тоже прогремел мощный взрыв. В тот раз удар пришелся в район аэропорта. Оккупанты били "Искандерами". Ракеты запустили из территории Беларуси.

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