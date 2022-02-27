В Житомире прогремел взрыв: первые подробности и фото

В Житомире в воскресенье, 27 февраля, прогремел мощный взрыв. В воздух поднялся огромный столб дыма.

Как стало известно OBOZREVATEL, ЧП произошло около 17:10 за мостом на Киевском шоссе, где находится "Эпицентр" и областной военкомат. В этом же районе недалеко расположен аэропорт.

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Также в это же время был замечен столб дыма недалеко от ЖК "Фаворит".

Предварительно, пострадавших в результате взрыва нет.

Позже Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что взрыв в Житомире – результат ракетного удара "Искандерами", которые были запущены из территории Беларуси.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин в Facebook сообщил, что "идет оборона" и призвал жителей города оставаться в безопасных местах.

Как писал OBOZREVATEL, 27 февраля стало известно, что представители Украины проведут переговоры с российской стороной на границе с Беларусью. Об этом накануне украинский лидер Владимир Зеленский говорил с непризнанным президентом РБ Александром Лукашенко.