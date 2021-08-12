В Житомире осужденную за соучастие в убийстве отпустили из зала суда. Видео

В Житомире не смогли доставить в тюрьму приговоренную к 12 годам за убийство Светлану Кустовецкую, поскольку она сбежала. Суд назначил осужденной наказания, но позволил уйти домой и ждать правоохранителей. Кустовецкая воспользовалась моментом.

Об этом рассказали в сюжете ТСН. Отмечается, что в настоящее время полиция проверяет, не выехала ли осужденная из Украины. За побег ей грозит еще несколько дополнительных лет заключения (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Кустовецкую признали виновной в убийстве жительницы Бердичева 28-летней Юлии Козак, которая была женой ее брата – Святослава Козака. Преступление они совершили вместе с братом на глазах 9-летнего сына супругов. Как рассказал мальчик, пока папа душил маму - тетя Светлана ее била.

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Полиция нашла на теле 28-летней Юлии многочисленные гематомы и ушибы. Экспертиза установила, что женщину задушили. В суде Кустовецкая с братом свою вину опровергали.

Суд первой инстанции приговорил мужа убитой к 10 годам лишения свободы, а его сестру оправдал. Но мать жертвы обжаловала решение, и 30 июля Житомирский апелляционный суд признал виновным в убийстве и Кустовецкую. Обоим преступникам суд назначил наказание в виде 12 лет заключения.

Однако в зале суда под стражу взяли только Святослава, а Светлане позволили уйти. Как пояснили в полиции, это произошло из-за юридических тонкостей.

Оказывается, что в приговоре не было указано, что осужденная должна быть взята под стражу в зале суда. В таких случаях соответствующее решение поступает в органы, где осуществлялось досудебное расследование. А полиция такие решения принимает к немедленному исполнению. По Кустовецкой такое решение поступило 11 августа. И когда полиция пришла за Светланой через 12 дней после приговора - дома женщину не застала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луцком СИЗО умер подозреваемый в двойном убийстве – экс-жены и дочери. Под стражу его поместили меньше месяца назад.