Заседание суда по делу об убийстве ветеранов АТО на Житомирщине перенесли: названа причина

В понедельник, 14 февраля, в Житомире прошло судебное заседание по делу об убийстве семерых ветеранов АТО, в котором обвиняют Анатолия Захаренко. Из-за неявки одного свидетеля и гипертонического состояния у обвиняемого заседание вновь перенесли.

Ранее Богунский районный суд Житомира проводил заседание по этому делу 17 января, когда обвиняемому продлили меру пресечения. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL из зала суда (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во время сегодняшнего заседания в суд не явился свидетель по делу Руслан Мшанецкий, от имени которого адвокатом направлено соответствующее заявление. При этом причины неявки свидетеля не указали.

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По версии стороны обвиняемого, Мшанецкий, который был начальником Попельнянского райотдела полиции, обвиняется в получении неправомерной выгоды от Захаренко, который в свою очередь является свидетелем по делу Мшанецкого.

После объявления о начале судебного заседания, сторона защиты Захаренко обратилась с ходатайством о предоставлении ему неотложной медицинской помощи и о вызове скорой. После замера давления, оказалось, что у Захаренко гипертоническое состояние.

В итоге суд объявил перерыв для вызова скорой и оказания медицинской помощи. В результате было принято решение перенести слушание дела на другую дату.

На заседании 13 января адвокаты обвиняемого подавали ходатайство об отводе коллегии судей из-за якобы грубых нарушений во время допроса свидетелей. Но в его удовлетворении им отказали.

Отметим, что на одном из предыдущих заседаний возникла скандальная ситуация из-за того, что в деле появился новый адвокат и подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела, что приводит к затягиванию процесса.

Напомним, 22 мая 2020 года вблизи села Новоселица Житомирской области арендатор местного водоема Захаренко расстрелял семерых человек. Все расстрелянные – Владислав Мамиченко, Андрей Москалец, Владимир Куприянов, Эскендер Османов, Роман Ханенко, Александр Белоус, Виталий Вульчин и выживший Вадим Федюнин – в разное время служили добровольцами в зоне АТО.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство двух и более человек) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.