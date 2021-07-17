В Затоке из моря достали тело мужчины, его 13-летнего сына не могут найти: первые детали трагедии

В субботу, 17 июля в курортном поселке Затока на Одесчине произошла трагедия. Мужчина вместе с сыном пошел купаться на море и утонул. Откуда 13-летнего мальчика устанавливают правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области. Там отметили, что погибший был родом из Черкасской области.

"Предварительно известно, что днем отдыхающий из Черкасской области вместе со своим 13-летним сыном пошли купаться в море. Впоследствии тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти достали из воды. Где находится ребенок, пока устанавливается", – рассказали правоохранители.

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Причину смерти мужчины выяснит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, согласно официальным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, с 1 по 24 июня на реках и водоемах страны утонули 126 взрослых и 28 детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля на пляже "Аркадия" утонул пожилой мужчина. Его тело около 7:30 вытащили на сушу, а забрали только до полудня. Все это время недалеко от трупа отдыхали люди.