На пляже в Одессе отдыхающие 4 часа купались и загорали рядом с утопленником. Видео 18+

В Одессе утром 12 июля на пляже "Аркадия" утонул пожилой мужчина. Его тело около 7:30 вытянули на сушу, а забрали только к полудню. Все это время недалеко от трупа отдыхали люди.

Видео чрезвычайного происшествия поделились местные Telegram-сообщества. "7 канал" пишет, что личность умершего человека установлена. Им оказался 83-летний пенсионер (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Тело утопленника обнаружили спасатели пляжного комплекса Red Line недалеко от берега. Совместно с сотрудниками спасательно-водолазной службы труп вытянули из моря, передает Telegram-канал "Одесса Сейчас".

Что именно стало причиной гибели мужчины – проблемы со здоровьем, неосторожное поведение или самоубийство, – пока не раскрывается. Точные обстоятельства ЧП должно установить следствие.

При себе мужчина имел пенсионное удостоверение, что и позволило установить его личность.

На фото и видео, которые были сняты на "Аркадии", видно, что мужчину накрыли покрывалом.

Он лежал возле воды, при этом за несколько метров от него люди уже спокойно купались и загорали, в том числе – с детьми.

Медикам, которые прибыли на место инцидента, осталось только констатировать смерть пенсионера.

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Как писал OBOZREVATEL, недавно в Одессе Черное море покрылось слоем зеленых водорослей. В некоторых местах купаться было невозможно, ведь у берега плавали тонны грязи и стоял гнилой запах.