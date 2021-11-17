В запорожской больнице умерла женщина, которую в гараже поджег муж. Фото

В Запорожье умерла 29-летняя Анастасия, у которой диагностировали 52% ожога всего тела – туловища, конечностей, головы. Ее муж облил бензином машину и поджог. Девушка в этот момент стояла рядом и моментально вспыхнула.

В больнице Анастасия провела 12 дней. О ее смерти сообщила благотворительная организация "Эмоция" в Instagram в среду, 17 ноября.

"Настя ушла. Мягких облаков", – написали в организации.

Как выяснилось, в больнице девушка заболела коронавирусом. Кроме того, у нее был сахарный диабет. Днем ранее, 16 ноября та странице фонда писали, что состояние Анастасии было крайне тяжелым.

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"Упала сатурация, вчера сделали ПЦР-тест, COVID-19 подтвердили. На данный момент Настя находится на аппарате ИВЛ (искусственной вентиляции легких. –Ред.). Сахарный диабет, 52% ожога, и к этому всему ещё и COVID-19", – сказано в сообщении.

Инцидент между семейной парой произошел в гараже, в поселке Кушугум Запорожского района. По предварительным данным, муж Анастасии, 38 летний мужчина, облил бензином машину и поджог.

Сама девушка стояла рядом и моментально вспыхнула. Мужчина также находится в больнице. Он получил 20% ожога верхних дыхательных путей, мягких тканей лица, кистей, нижних конечностей.

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В Запорожье также случилась подобная трагедия в 2019 году – мужчина во время ссоры облил девушку горючим веществом и поджег. 22-летнюю Анастасию Ковалеву госпитализировали с 90% ожогов тела и через шесть дней она умерла в больнице. Злоумышленника признали виновным и приговорили к 15 годам пребывания за решеткой. Также он должен выплатить 200 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Кривом Роге 17-летний парень поджег беременную девушку, свою сожительницу, и скрылся с места происшествия. Пострадавшая получила много телесных повреждений.