На Николаевщине мужчина облил бензином и поджег тещу: детали трагедии и фото

В Николаевской области, в городе Снигиревка, 64-летний мужчина после семейной ссоры облил бензином и поджег свою тещу. За содеянное мужчине грозит пожизненное заключение.

Инцидент произошел в субботу, 2 октября. О нем стало известно после звонка соседки семейства правоохранителям, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Она сообщила, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, а пожар перекинулся на соседние дома. Только после его тушения правоохранители обнаружили тело женщины. Ей было 34 года.

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Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Уголовное производство начали по п. 4 ч. 2 ст. 115 УК "Умышленное убийство" и проводят расследование.

Согласно статье, в случае доказательства вины задержанного ему может грозить до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сейчас решается вопрос о том, чтобы сообщить мужчине о подозрении и избрать для него меру пресечения.

Напомним: в Кривом Роге 17-летний парень поджег беременную девушку, свою сожительницу, и скрылся с места происшествия. Пострадавшая получила много телесных повреждений.

В Запорожье также случилась подобная трагедия в 2019 году – мужчина во время ссоры облил девушку горючим веществом и поджег. 22-летнюю Анастасию Ковалеву госпитализировали с 90% ожогов тела и через шесть дней она умерла в больнице. Злоумышленника признали виновным и приговорили к 15 годам пребывания за решеткой. Также он должен выплатить 200 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина бросил в салон троллейбуса бутылку с зажигательной смесью. В результате ЧП пострадала пассажирка – она получила ожоги 2 степени верхних конечностей и шеи.