В Запорожье в результате ДТП погибли два человека, еще два пострадали: одна из машин загорелась. Фото

Утром 20 апреля в 05:35 в Запорожье произошла автомобильная авария с участием двух легковых автомобилей - "Nissan X-Trail" и "Audi". В результате столкновения одна из машин загорелась.

Об этом сообщили в ГСЧС. В результате ДТП два человека погибли и еще двое получили ранения.

На место аварии прибыли спасатели, успешно потушившие пожар в автомобиле "Audi", охвативший 5 квадратных метров. Совместно с полицейскими они оттранспортировали пострадавших в кареты скорой для оказания медицинской помощи.

Также спасатели очистили дорогу от остатков горюче-смазочных материалов. От ГСЧС на месте аварии были привлечены 15 спасателей и три единицы специальной техники.

По факту ДТП проводится расследование соответствующими органами.

В связи с аварией на острове Хортица, в направлении вантового моста через Хортицкий район, транспортное движение было затруднено. В частности, въезд на мост был временно перенаправлен через второй въезд ближе к кольцу острова Хортица. В настоящее время движение транспорта уже возобновлено.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в среду, 17 апреля, легковушка BMW въехала в остановку общественного транспорта на Брестском проспекте. В результате ДТП пострадала военнослужащая.

Напомним, в столице по улице Днепровской, по предварительной информации, автомобиль Chevrolet на скорости въехал в полуприцеп грузового автомобиля Volvo. В результате ДТП погибла пожилая пассажирка легковушки.

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