В Запорожье в подъезде дома взорвалась граната, ранен мужчина: все подробности

Вечером 16 октября в одном из подъездов многоэтажки в Вознесеновском районе Запорожья произошел взрыв гранаты. В результате детонации ранения получил 39-летний мужчина, которого госпитализировали. На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа.

По данным Отдела коммуникации полиции Запорожской области, вызов на линию 102 поступил в 18:40. Сообщалось о взрыве на лестничной площадке жилого дома в центре города. Полицейские сразу прибыли на место происшествия, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Следователи выяснили, что мужчина, вероятно, сам подобрал гранату. Во время неосторожного обращения боеприпас сдетонировал. Взрыв вызвал многочисленные осколочные ранения, поэтому пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Сейчас решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Полицейские уточняют, при каких именно обстоятельствах потерпевший нашел опасный предмет и был ли он действительно боевым.

Предупреждение для граждан

В полиции призывают жителей региона быть максимально осторожными с неизвестными предметами. Если заметили подозрительный пакет или боеприпас, не приближайтесь к нему и не пытайтесь самостоятельно выяснить, что это. О находке следует сообщить по номерам 102 или 101.

Правоохранители напоминают, что неосторожность с взрывоопасными веществами может стоить жизни. Каждое сообщение о подозрительных предметах обязательно проверяют специалисты взрывотехнической службы.

