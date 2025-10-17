УкраїнськаУКР
В Запорожье в подъезде дома взорвалась граната, ранен мужчина: все подробности

Андрей Колотовкин
Криминальные новости
2 минуты
72
Вечером 16 октября в одном из подъездов многоэтажки в Вознесеновском районе Запорожья произошел взрыв гранаты. В результате детонации ранения получил 39-летний мужчина, которого госпитализировали. На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Видео дня

По данным Отдела коммуникации полиции Запорожской области, вызов на линию 102 поступил в 18:40. Сообщалось о взрыве на лестничной площадке жилого дома в центре города. Полицейские сразу прибыли на место происшествия, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Следователи выяснили, что мужчина, вероятно, сам подобрал гранату. Во время неосторожного обращения боеприпас сдетонировал. Взрыв вызвал многочисленные осколочные ранения, поэтому пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Сейчас решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Полицейские уточняют, при каких именно обстоятельствах потерпевший нашел опасный предмет и был ли он действительно боевым.

Предупреждение для граждан

В полиции призывают жителей региона быть максимально осторожными с неизвестными предметами. Если заметили подозрительный пакет или боеприпас, не приближайтесь к нему и не пытайтесь самостоятельно выяснить, что это. О находке следует сообщить по номерам 102 или 101.

Правоохранители напоминают, что неосторожность с взрывоопасными веществами может стоить жизни. Каждое сообщение о подозрительных предметах обязательно проверяют специалисты взрывотехнической службы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Одессе 58-летний мужчина оказался в больнице после того, как швырнул гранаты в компанию, которая якобы шумела под его окнами. Кроме него, больше никто не пострадал. Отмечается, что инцидент следователи квалифицировали как хулиганство.

Ранее, в Киеве рецидивист бросил боевую гранату в сторону маршрутки из-за конфликта с водителем. Свои действия злоумышленник объяснил желанием напугать одного из коллег.

