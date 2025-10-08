'Шумели под окнами': в Одессе мужчина бросил в компанию несколько гранат. Фото

В Одессе 58-летний мужчина оказался в больнице после того, как швырнул гранаты в компанию, которая якобы шумела под его окнами. Кроме него больше никто не пострадал.

Об этом 7 октября сообщили в полиции Одесской области. Отмечается, что инцидент следователи квалифицировали как хулиганство.

Детали инцидента

Инцидент произошел ночью возле одного из домов на улице Еврейской в Одессе. По предварительным данным, местный житель вышел на улицу и поссорился с группой людей из-за того, что, по его словам, они слишком громко общались и шумели. Во время спора мужчина бросил в их сторону страйкбольные гранаты.

По иронии судьбы в результате взрывов мужчина сам получил ранение, а другие участники происшествия не пострадали. Медики госпитализировали его с осколочным ранением голени.

На месте инцидента правоохранители изъяли обломки и одну гранату, которая не сдетонировала. А во время обыска в квартире мужчины нашли еще пять аналогичных гранат.

Какое наказание ожидает фигуранта

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия).

Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. В полиции добавили, что использование пиротехнических средств во время военного положения запрещено.

Что такое страйкбольные гранаты

Страйкбольные гранаты с активной чекой являются почти точными копиями боевых образцов, например РГД-5 или M67, как по принципу срабатывания, так и по внешнему виду.

Они изготавливаются на основе шариков, оснащены внутренним резервуаром со сжатым воздухом.

После инициализации чеки происходит разрыв корпуса гранаты и разлет шариков. Однако страйкбольные гранаты этого типа не срабатывают даже после выдергивания чеки пока не будет отпущен предохранительный рычаг.

