В Запорожье таксиста обвинили в избиении пассажиров: детали расследования

В Запорожье водитель службы такси Bolt якобы набросился на пассажиров с кулаками. После того, как пострадавшие вызвали полицию, он скрылся с места.

Инцидент произошел на проспекте Соборном, о гнем сообщили в Telegram-канале "Это Запорожье". Там также опубликовали фото заключения врача Городской больницы №3, где пострадавшему диагностировали гематому века и контузию глаза.

Как сказано в сообщении, водитель в мобильном приложении поставил отметку о том, что уже прибыл на место и начал простой, однако в это время он был еще в дороге. Пассажиры высказали ему претензии, после чего он якобы выгнал их из авто.

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Авторы сообщения утверждают, что водитель со словами "Ты че дверьми хлопаешь, с*ка?" набросился на пассажирку и избил ее спутника.

Пострадавшие сразу же вызвали правоохранителей, однако с места инцидента водитель скрылся. Местное издание 061.ua уточнило, что в Главном управлении Национальной полиции Украины в запорожской области данные о происшествии внесли ЕРДР. Уголовное производство открыли по статье о нанесении легких телесных повреждений.

Журналисты также получили комментарии от пресс-службы Bolt. В компании отметили, что после того, как узнали про то, что произошло, заблокировали доступ этого водителя к платформе. "Мы выясняем все детали инцидента. Мы готовы сотрудничать с полицией и предоставить всю необходимую информацию", – прокомментировали в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель такси Bolt оскорбил пассажира за просьбу включить радио "Маями". После этого таксист побил мужчину и уехал с места происшествия.