В Запорожье суд отправил в СИЗО 16-летнюю девушку, которая жестоко избила ровесниц. Видео

Ольга Липич
Расследования
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В Запорожье суд отправил в СИЗО 16-летнюю девушку, которая жестоко избила ровесниц. Видео

В Запорожье арестовали одну из девушек, которых заподозрили в избиении сверстниц. Наиболее "активную" из них отправили в следственный изолятор на два месяца.

Решение в среду, 8 декабря, принял Шевченковский районный суд города. Девушка 2005 года рождения – ей 16 лет, передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"...удовлетворить ходатайство прокурора, применить меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней – до 5 февраля следующего года включительно", – сказал судья.

Видео дня
Заседание суда

Нарушительнице может грозить до семи лет лишения свободы. Что касается других трех подозреваемых, то рассмотрение вопроса по избранию им меры пресечения продолжается. Ранее всем фигуранткам сообщили о подозрении.

Первоначально инцидент квалифицировали по ст. 125 Уголовного кодекса (умышленное легкое телесное повреждение). Позже уголовное производство переквалифицировали – в ч. 2 ст. 296 (хулиганство), а также открыли еще одно еще по ч. 2 ст. 189 УК (вымогательство).

Девушку отправили в СИЗО

Кроме того, было открыто производство по ч. 3 ст. 300 (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость) Уголовного кодекса Украины.

Напомним: инцидент произошел 22 ноября 2021 года. К правоохранителям обратились родители пострадавших. Это девушки – 2007, 2008 и 2005 годов рождения. Как выяснилось, четыре других девушки якобы избили их.

Инцидент снимали на видео

Причиной стали "поцелуи с Илюшей". Главная агрессорша также требовала у девушек по две тысячи гривен в качестве откупных.

Инцидент снимали на видео

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в школе №1 поселка Александровка Кировоградской области ученик избил одноклассницу. Он нанес ей несколько ударов ногой, а затем ударил в голову кулаком. По данным полиции, ученица также задирала парня, а конфликт произошел из-за интерактивной доски.

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