В Запорожье суд отправил в СИЗО 16-летнюю девушку, которая жестоко избила ровесниц. Видео

В Запорожье арестовали одну из девушек, которых заподозрили в избиении сверстниц. Наиболее "активную" из них отправили в следственный изолятор на два месяца.

Решение в среду, 8 декабря, принял Шевченковский районный суд города. Девушка 2005 года рождения – ей 16 лет, передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"...удовлетворить ходатайство прокурора, применить меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней – до 5 февраля следующего года включительно", – сказал судья.

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Нарушительнице может грозить до семи лет лишения свободы. Что касается других трех подозреваемых, то рассмотрение вопроса по избранию им меры пресечения продолжается. Ранее всем фигуранткам сообщили о подозрении.

Первоначально инцидент квалифицировали по ст. 125 Уголовного кодекса (умышленное легкое телесное повреждение). Позже уголовное производство переквалифицировали – в ч. 2 ст. 296 (хулиганство), а также открыли еще одно еще по ч. 2 ст. 189 УК (вымогательство).

Кроме того, было открыто производство по ч. 3 ст. 300 (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость) Уголовного кодекса Украины.

Напомним: инцидент произошел 22 ноября 2021 года. К правоохранителям обратились родители пострадавших. Это девушки – 2007, 2008 и 2005 годов рождения. Как выяснилось, четыре других девушки якобы избили их.

Причиной стали "поцелуи с Илюшей". Главная агрессорша также требовала у девушек по две тысячи гривен в качестве откупных.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в школе №1 поселка Александровка Кировоградской области ученик избил одноклассницу. Он нанес ей несколько ударов ногой, а затем ударил в голову кулаком. По данным полиции, ученица также задирала парня, а конфликт произошел из-за интерактивной доски.