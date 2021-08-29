В Запорожье ссора на улице закончилась стрельбой: три человека в больнице. Фото

Рано утром в воскресенье, 29 августа, в Запорожье произошло стрельба возле кафе на улице Прибрежная автомагистраль. Вследствие инцидента пять человек были ранены, двух злоумышленников задержали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Запорожской области, информация о ЧП поступила в полицию около 5 утра. Правоохранители прибыли на место происшествия и выяснили, что стрельбе предшествовал конфликт возле одного из развлекательных заведений города.

Во время ссоры двое мужчин внезапно начали стрелять по своим оппонентам из травматического оружия. После этого они скрылись на своем автомобиле Chrysler.

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Пять человек получили травмы, трое из них были госпитализированы в больницу. Еще двум пострадавшим оказали помощь на месте.

Машину беглецов остановили патрульные в районе Северного шоссе. Стрелков задержали, ими оказались местные жители 1992 и 1987 годов рождения. У них обнаружили оружие – два пистолета марки "Форт", которые отправили на экспертизу.

По факту стрельбы в центре Запорожья возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

В прокуратуре будут решать вопрос об объявлении задержанным подозрения и избрании меры пресечения.

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