В Запорожье родственники умершего в больнице ребенка ворвались в реанимацию и избили медиков

В Запорожье родственники 2-летнего мальчика, скончавшегося в областной детской больнице 30 декабря, якобы ворвались в реанимационное отделение учреждения и избили его работников. Из-за этого работа заведения была приостановлена.

Об инциденте рассказал Юрий Борзенко, директор заведения, общаясь с корреспондентами, передает Укринформ. По его словам, сначала пришли около десяти человек, все из которых – родственники ребенка или друзья семьи. Это произошло 30 декабря.

Они, по словам Борзенко, разбили стекло и замок и ворвались в реанимацию. Там они якобы избили двух медбратов и одного врача. На следующий день, 31 декабря, родственники погибшего ребенка также приходили в заведение и избили лифтера и врача-кардиолога.

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Директор областной детской клинической больницы также заявил, что работа заведения была остановлена на 12 часов. В это время в больнице, по его словам, находились 270 детей, а в реанимации, кроме умершего мальчика, было еще четверо детей.

"Врач и лифтер находятся на больничном. Другие пострадавшие получили легкие телесные повреждения и работают", – добавил Борзенко.

Напомним: из-за смерти ребенка в городе разгорелся скандал. Родители мальчика обвинили в трагедии врачей. Ребенок с сердечно-сосудистым заболеванием находился на лечении с 24 декабря. Причиной его смерти, как заявили родители, стало то, что врач не оказал ему соответствующей помощи.

Правоохранители со своей стороны назначили судебно-медицинскую экспертизу – она должна установить причины смерти мальчика. Также было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей, если это повлекло за собой тяжкие последствия для больных) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Киеве вручили подозрение акушеру-гинекологу частной больницы. По данным следствия, он допустил ошибку во время операции, в результате чего его пациентке пришлось удалить матку.