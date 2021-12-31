В Запорожье разгорелся скандал вокруг смерти двухлетнего ребенка в больнице: родители винят врачей

В Запорожье в больнице скончался двухлетний ребенок. Родители малыша заявляют, что в его смерти виноваты врачи.

Из-за ЧП в городе разгорелся скандал, а правоохранители начали проверку. Об этом сообщает местное издание Depo.Запорожье.

Ребенок с сердечно-сосудистым заболеванием находился на лечении с пятницы, 24 декабря. Родители ребенка утверждают, что причиной его смерти стало то, что доктор не предоставил ему соответствующую помощь.

Со своей стороны правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 140 (невыполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больных) Уголовного кодекса Украины.

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Они также назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

Если вину медика докажут, ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее в Киеве с новой силой развернулся скандал вокруг частного роддома, медика которого подозревают в смерти новорожденной девочки. Судмедэкспертиза установила, что врач несвоевременно назначил кесарево сечение и младенец задохнулся.

Медику уже сообщили о подозрении, хотя он его отвергает. Женщина же, потерявшая ребенка, говорит об издевательствах над ней и малышкой в заведении.