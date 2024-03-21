В Запорожье разоблачили членов МСЭК, которые 'продавали' инвалидность: изъято более $1 млн. Фото и видео

Правоохранители разоблачили в Запорожье коррупционную схему с участием должностных лиц МСЭК. У них изъяты наличные деньги более чем на миллион долларов и два килограмма психотропов.

Об этом сообщает Нацполиция. Отмечается, что один из руководителей центра медико-социальных экспертиз и его родственник-посредник получили подозрения.

"Имея влияние на руководителей подчиненных комиссий, врач помогала военнообязанным получить фиктивную группу инвалидности", – говорится в сообщении полиции.

Ее родственник помогал этому врачу подыскивать клиентов. Также он держал с ними связь. Например, стоимость направления на военно-врачебную комиссию (ВЛК) составляла 300 долларов, а получение нужного вывода – 3500 долларов. В ходе следствия полицейские установили многие факты получения фигурантами дела неправомерной выгоды.

20 марта оперативники управления стратегических расследований в Запорожской области и следователи следственного управления ГУНП в Запорожской области провели обыски по местам работы и проживанию участников коррупционной схемы. Изъято более 1 млн. долларов, 103 тыс. евро, 3,2 млн гривен, 2 кг психотропов, записи черновой бухгалтерии.

На основании полученных доказательств одному из руководителей центра следователи сообщили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ("Злоупотребление влиянием") УКУ. Действия посредника квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 и ч. 3 ст. 307 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Решается вопрос об избрании мер в виде содержания под стражей.

Для привлечения всех причастных к преступлению лиц полиция продолжает сбор доказательств. Кроме того, после проведения экспертиз и ряда процессуальных мероприятий действия фигурантов могут быть дополнительно квалифицированы.

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