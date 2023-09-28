В Запорожье маршрутка с пассажирами влетела в столб и перевернулась: много пострадавших. Фото

Утром 28 сентября в Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествия с участием пассажирского маршрутного такси. В результате аварии пострадало 8 человек, среди которых ребенок.

Всех травмированных госпитализировали в городские больницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины и полиции Запорожской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации правоохранителей, все пострадавшие – пассажиры маршрутки. Травмы также получил 13-летний мальчик. В полиции отметили, что авария произошла около 7:55 на проезжей части улицы Стартовой.

По предварительным данным, 66-летний водитель маршрутного такси отвлекся от управления, изменил направление движения и выехал на левую обочину. Там транспортное средство наехало на столб линии электросети. В результате ДТП маршрутка перевернулась. В полиции уточнили, что у всех пострадавших легкие телесные повреждения.

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В свою очередь спасатели отметили, что двух пострадавших перенесли в кареты скорой помощи. Также сотрудники ГСЧС отключили аккумуляторную батарею автомобиля, смыли остатки горюче-смазочных материалов и остались на месте ДТП для предотвращения возгорания.

На месте происшествия работают следователи по расследованию преступлений в сфере транспорта и работники скорой медицинской помощи. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области 26 сентября грузовой автомобиль Renault на пешеходном переходе сбил 9-летнего мальчика. После этого грузовик на встречной полосе протаранил легковушку.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Ралевка Самборского района Львовской области легковушка Fiat Stilo попала в ДТП. Погиб 18-летний пассажир машины, еще четыре человека (среди которых два несовершеннолетних) госпитализированы.

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