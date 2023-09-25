В Николаевской области в тройном ДТП погибли 21-летний водитель и 19-летняя пассажирка: есть пострадавшие. Фото

В воскресенье, 24 сентября, в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате столкновения легковушки BMW 330D, внедорожника Ford Ranger и грузовика Mercedes Benz Sprinter 519 CDI погибло два человека.

Также в результате аварии есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ДТП случилось около 15:10 на трассе Н-11 "Николаев – Днепр" недалеко от села Марьевка Ингульской громады. На месте происшествия от полученных телесных повреждений погибли 21-летний водитель и 19-летняя пассажирка BMW.

Кроме того, 40-летний водитель Ford и его 29-летний пассажир получили множественные травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. В полиции также уточнили, что 39-летний водитель грузовика-рефрижератора Mercedes Benz не пострадал.

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Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления просит граждан, которые стали свидетелями смертельной ДТП, обратиться по телефонам 063-426-23-32 или 102.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области 23 сентября произошла авария с участием легковушки и грузовика. В результате ДТП смертельные травмы получили три человека.

Ранее сообщалось, что в селе Раловка Самборского района Львовской области легковушка Fiat Stilo попала в ДТП. Погиб 18-летний пассажир машины, еще четыре человека (среди которых два несовершеннолетних) госпитализированы.

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