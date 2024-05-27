В Закарпатье в реке нашли мертвым подростка: детали трагедии

В реке Уж в Закарпатье утонул подросток. Спасатели обнаружили мертвое тело 15-летнего юноши 25 мая.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области. Тело подростка было передано сотрудникам полиции.

Так, 24 мая в 18:30 спасатели получили уведомление о возможном утоплении подростка 2009 года рождения в реке Уж по адресу: г. Ужгород, ул. Гленца (подвесной мост).

На следующий день, 25 мая, в 11:00 тело молодого человека было обнаружено, его вытащили из воды и передали сотрудникам полиции. Для поиска тела привлечено водолазно-спасательное отделение г. Ужгород.

Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева во время купания утонул 14-летний мальчик. Трагедия произошла на озере Вербное. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

Напомним, что в селе Кротовщина Миргородского района Полтавской области нашли тело подростка. 16-летнего парня разыскивали три дня. 6 мая тело погибшего достали из местного пруда.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области в пятницу, 17 мая, в реке Рось обнаружили тело мужчины. Чтобы достать погибшего на берег, на место вызвали спасателей.

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