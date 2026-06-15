В Закарпатье мужчина скончался после "контакта" с ТЦК: полиция расследует возможное избиение

В Закарпатской области полиция подтвердила обращение врачей Воловецкой районной больницы, которые сообщили о доставке мужчины с переломами ребер и травмой грудной клетки, который впоследствии скончался. Сообщается, что это произошло после его пребывания в местном ТЦК СП.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области. Их слова приводит "Укринформ".

Что произошло

Как стало известно, в четверг, 11 июня, полицейские получили сообщение от врачей о госпитализации мужчины напрямую из Воловецкого РТЦК. Впоследствии стало известно, что он скончался.

"По данному факту проведены необходимые первоочередные мероприятия и надлежащим образом задокументированы обстоятельства происшествия. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по статье 115 УКУ. В настоящее время проводится комплексная судебно-медицинская экспертиза", – говорится в сообщении.

В Офисе представителя омбудсмена в Закарпатье сообщается, что соответствующие документы уже направлены в ГБР, военную службу правопорядка, полицейское управление в Закарпатской области и спецпрокуратуру в сфере обороны.

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"В рамках осуществления парламентского контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека незамедлительно начато реагирование на указанную информацию. С целью полного, всестороннего и беспристрастного выяснения всех обстоятельств происшествия направлены письма-реакции в Государственное бюро расследований, Военной службы правопорядка, Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области и специализированной прокуратуры в сфере обороны", – заявил представитель омбудсмена Андрей Крючков.

По данным Укринформа, в Закарпатье мужчина прибыл в командировку, но его задержали на вокзале в Воловце. В Закарпатском ОТЦК информацию не комментируют.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о смерти мужчины после мобилизационных мероприятий в Киеве. Инцидент произошел еще в январе 2026 года, однако новые подробности дела вызвали дополнительные вопросы относительно обстоятельств его смерти и дальнейших действий ответственных служб.

Как сообщал OBOZ.UA, во время проверки Тернопольского РТЦК представители Уполномоченного Верховной Рады по правам человека выявили ряд нарушений прав граждан. Среди них был мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, двое человек с психическими расстройствами, а также двое пожилых граждан, которым до 60-летнего возраста оставалось несколько месяцев, которых удалось освободить.

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