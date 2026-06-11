В Киеве при неизвестных обстоятельствах скончался мобилизованный: Лубинец рассказал подробности трагедии

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о смерти мужчины, который был госпитализирован в одну из киевских больниц после проведения мобилизационных мероприятий. Инцидент произошел еще в январе 2026 года, однако новые подробности дела вызвали дополнительные вопросы относительно обстоятельств его смерти и дальнейших действий ответственных служб.

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О ситуации Лубинец рассказал в своем официальном заявлении. Омбудсмен подчеркнул, что дело требует полного и беспристрастного расследования, а все обстоятельства должны быть установлены в рамках закона. По его словам, "каждый случай возможного произвола, насилия или унижения человеческого достоинства должен быть тщательно проверен".

Что известно

Как сообщил Лубинец, в январе 2026 года мужчину доставили в больницу в Киеве с переломами ребер и травмой грудной клетки. Сам потерпевший заявлял, что телесные повреждения ему нанесли сотрудники полиции и сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки.

После вмешательства Офиса омбудсмена прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий. В то же время дальнейшее развитие событий, по словам уполномоченного, только усилило общественный резонанс вокруг этой истории.

Главные истории дня

Лубинец отметил, что полученные из медицинского учреждения документы подтвердили смерть мужчины через несколько дней после госпитализации. Однако после его смерти не было проведено патологоанатомическое вскрытие, которое является обязательным в случаях возможной насильственной смерти.

Тело умершего выдали семье для захоронения без проведения соответствующей экспертизы. Из-за этого, как отметил омбудсман, пока невозможно дать ответ на ключевые вопросы о причинах смерти мужчины и возможной связи между полученными травмами и летальными последствиями.

По словам Лубинца, отсутствие вскрытия могло затруднить установление истины по делу и сохранение важных доказательств. Именно поэтому впоследствии по инициативе Офиса омбудсмена было открыто еще одно уголовное производство о возможном ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Другие случаи

Омбудсман также обратил внимание на другие инциденты, о которых в последнее время сообщают граждане в социальных сетях. По его словам, в ходе расследования этого дела продолжают появляться новые свидетельства о действиях во время мобилизационных мероприятий в разных регионах страны.

Один из таких случаев, по словам Лубинца, произошел в Черкасской области. Мужчина заявил, что его остановили люди в гражданской одежде, которые отказались назвать себя и объяснить причину остановки. После того как он попросил разъяснить их действия, услышал угрозы, а его автомобиль якобы пытались повредить.

Уполномоченный подчеркнул, что каждая подобная история влияет не только на конкретных людей, но и на уровень доверия граждан к государственным институтам. Именно поэтому все такие сообщения, по его словам, должны получать надлежащую правовую оценку и проверку.

Позиция омбудсмена

Лубинец подчеркнул, что при реагировании на подобные ситуации руководствуется исключительно фактами и требованиями законодательства. Он заявил, что Офис омбудсмена реагирует на любые сообщения о возможных нарушениях прав человека независимо от того, кто является участником конкретной ситуации.

В качестве примера он привел недавнюю проверку резонансного случая в Одесском следственном изоляторе, где речь шла о возможном унижении сотрудника ТЦК и СП. По результатам мониторингового визита представители омбудсмена выявили обстоятельства, требующие дополнительной проверки правоохранительными органами. Соответствующие материалы уже переданы для дальнейшего реагирования.

"Для меня нет "правильных" или "неправильных" потерпевших. Если нарушаются права человека –, должна быть ответственность для виновных", — подчеркнул Лубинец, цитируя " – ".

Омбудсман добавил, что закон должен быть одинаковым для всех, а каждый случай возможного насилия, произвола или унижения человеческого достоинства должен тщательно расследоваться. По его убеждению, только так можно сохранить доверие общества к государственным институтам.

Напомним, офис военного омбудсмена инициировал изменения в порядке прохождения военнообязанными военно-врачебной комиссии. Цель предлагаемых изменений заключается в создании возможности для части ограниченно годных военнослужащих получить статус негодных и уволиться со службы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что общие правила призыва остались прежними: мобилизовать могут любого военнообязанного гражданина Украины, который соответствует действующим требованиям по состоянию здоровья и не имеет отсрочки от мобилизации.

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