В Закарпатье два автомобиля сбили пешехода и скрылись с места аварии: пострадавшая женщина умерла. Фото

В Хусте в Закарпатье произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Около 23:40 15 марта на кольцевой дороге по улице Объездной, возле АЗС "БРСМ", два автомобиля наехали на пешехода и скрылись.

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Женщину-пешехода сначала сбил один автомобиль, а затем еще один. Оба водителя не остановились и покинули место аварии. Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.

Прибывшие на место врачи констатировали смерть женщины от тяжелых травм, среди которых перелом ноги, черепно-мозговая травма и значительное повреждение лица.

Полиция ввела оперативный план "Перехват", чтобы найти и задержать виновников.

Правоохранители уже установили одно из транспортных средств, которое могло быть причастно к аварии. Продолжается экспертиза и розыск второго автомобиля, а также водителей, покинувших пострадавшую без помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 11 марта, на Днепропетровщине нетрезвый водитель сбил троих детей. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетних с травмами доставили в больницу. Пьяного водителя задержали на месте, против него возбуждено уголовное производство.

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