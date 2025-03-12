В Днепропетровской области пьяный водитель сбил троих детей: появились данные о состоянии пострадавших. Фото

Во вторник, 11 марта, на Днепропетровщине нетрезвый водитель сбил троих детей. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетних с травмами доставили в больницу.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Днепр Оперативный" 12 марта. Пьяного водителя задержали на месте, против него возбуждено уголовное производство.

"Пьяный водитель совершил наезд на троих детей. Это произошло вчера в селе Божедаровка Каменского района. Водитель ВАЗ выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на детей в возрасте 12,13 и 14 лет. Их с травмами госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УКУ, нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Напомним, в Вышгородском районе на Киевщине водитель Mercedes спровоцировал тройное ДТП, пытаясь обогнать другую машину. Нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители составили на виновника аварии сразу три административных протокола.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 марта в городе Тячев произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погибли два человека. Среди жертв и сотрудник ГСЧС, находившийся за рулем одного из авто. На месте работали правоохранители, а правовую квалификацию инцидента будет определять Государственное бюро расследований.

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