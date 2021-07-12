В Волынской области на пляже нашли мертвой 17-летнюю девушку. Фото
В воскресенье, 12 июля в Владимир-Волынском районе возле реки Луга было обнаружено тело молодой девушки без признаков жизни. Следственно-оперативная группа полиции установила личность потерпевшей: ею оказалась 17-летняя местная жительница.
Девушку родственники начали разыскивать лишь на следующий день после ее исчезновения, сообщили сотрудники Нацполиции Владимир-Волынского района. Они уточнили, что мать спохватилась дочери лишь к вечеру следующих суток (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Правоохранители выяснили, что несовершеннолетняя ушла из дома 10 июля. Об ее исчезновении полиции стало известно ближе к 18:00 следующего дня.
Полиция расследует случившееся, как несчастный случай.
Признаков насильственной смерти на теле девушки не обнаружили. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Подробности трагедии устанавливаются.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области 15 июня, утонула 13-летняя девочка, когда пыталась спасти свою подругу. Водолазы нашли тело погибшей в 100 метрах от места происшествия.