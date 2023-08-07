В Винницкой области водитель грузовика сбил насмерть 8-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде: детали трагедии. Фото

В Винницкой области днем 6 августа произошло смертельное ДТП. Грузовик сбил 8-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде.

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Ребенок скончался на месте. Подробности трагедии сообщили в полиции Винницкой области.

Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло в городе Ильинцы Винницкого района около 12 часов дня 6 августа.

"По предварительной информации следствия, 47-летний водитель грузовика MАN допустил наезд на малолетнюю девочку, которая двигаласьна велосипеде в попутном направлении. Полученные ребенком травмы оказались несовместимы с жизнью. Водитель освидетельствован, он трезв. Транспортное средство помещено на арестплощадку", – отметили в полиции.

В настоящее время продолжаются следственные действия: назначено проведение ряда экспертиз.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшееи смерть потерпевшего). Если суд признает водителя грузовика виновным, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее стало известно, что в Ривненской области полицейский сбил женщину и скрылся с места ДТП. 64-летняя жертва скончалась на месте.

Госбюро расследований займется выяснением всех обстоятельств, чтобы при наличии вины водителя привлечь его к уголовной ответственности. Следователи собирают доказательную базу.

Также сообщалось, что полиция Закарпатья задержала водителя, который в состоянии опьянения совершил смертельную аварию. Он сначала сбил пешеходов на обочине, а затем протаранил автомобиль – из-за этого погибла женщина и маленький ребенок.

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