В Ривненской области полицейский сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП. Фото

Поздно вечером 5 августа на обочине дороги в селе Моквин Ривненской области автомобиль на скорости сбил 64-летнюю женщину. От полученных травм она погибла на месте.

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Поздней правоохранители выяснили, что виновник аварии оказался их коллегой. Как указала в пресс-службе областного управления Нацполиции, полицейский ехал на личном автомобиле и на момент ДТП не находился на службе.

Также известно, что женщина шла вдоль автомобильной трассы от своей подруги, из дома которой вышла в 21:40. В десяти метрах от ее бездыханного тела следователи обнаружили ее мобильный телефон и летние тапочки.

Госбюро расследований займется выяснением всех обстоятельств, чтобы при наличии вины водителя, привлечь его к уголовной ответственности. Пока следователи собирают доказательную базу.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция Закарпатья задержала водителя, который в состоянии опьянения совершил смертельную аварию. Он сначала сбил пешеходов на обочине, а затем протаранил автомобиль – из-за этого погибла женщина и маленький ребенок.

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