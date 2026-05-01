В Винницкой области внедорожник столкнулся с рейсовым автобусом: есть пострадавшие. Фото

В пятницу, 1 мая на шоссе М-30 возле поселка Вороновица Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Внедорожник Volkswagen Touаreg врезался в рейсовый автобус Mercedes-Benz.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области. Вналсдиок автотрощи, как говорят правоохранители, никто не погиб.

Что известно

По предварительной информации от полицейских, 38-летний водитель внедорожника не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, в результате чегонаехал на дорожное ограждение. В дальнейшем внедорожник врезался в рейсовый автобус Mercedes-Benz.

В салоне автобуса находился 69-летний водитель и пятеро пассажиров: двое мужчин и три женщины. Всех участников автокатастрофы госпитализировали для осмотра.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!