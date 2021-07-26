В Винницкой области в ДТП погибли отец с 15-летним сыном. Фото

В Винницкой области 25 июля автомобиль Mercedes на скорости врезался в грузовик. В результате аварии погиб водитель легковушки и его несовершеннолетний сын, еще один пассажир получил травмы.

ДТП произошло примерно в 17:00 воскресенья возле села Зятковцы Гайсинского района. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Винниччины (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что за рулем Mercedes находился 45-летний житель Киева. Он попытался обогнать САЗ 3517, но не выбрал для этого безопасную дистанцию и скорость.

Травмы, которые в результате столкновения авто получил мужчина и его 15-летний сын, оказались несовместимы с жизнью – оба скончались на месте ДТП.

Еще один пассажир легкового автомобиля, 17-летний подросток, получил перелом голени, его доставили в травматологическое отделение райбольницы.

Оба транспортных средства помещены на штрафплощадку. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

Также назначен ряд экспертиз, по их выводам будут установлены причины смертельной аварии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

трагическая авария произошла 25 июля на трассе возле села Приходьки на Полтавщине – легковой автомобиль выехал на встречную полосу, погибли четыре человека.