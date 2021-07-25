На Полтавщине автомобиль въехал под грузовик: погибли 4 человека

Около 5:00 в воскресенье, 25 июля, на трассе неподалеку от села Приходьки в Пирятинском районе произошло трагическое ДТП, в котором погибли четыре человека. Причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу.

Как сообщили на Telegram-канале ГУ ГСЧС Полтавской области, легковушка на скорости въехала в движущийся грузовик. Водитель и пассажиры автомобиля от полученных травм скончались еще до прибытия скорой.

Чтобы извлечь тела из машины, была привлечена бригада спасателей. На месте также работают сотрудники Патрульной полиции, вместе со следователями они пытаются установить причины ДТП.

Видео дня

Тем временем правоохранители призывают автомобилистов быть внимательными на дороге, особенно в эти жаркие дни, когда снижается скорость реакции и существует высокая вероятность столкновения на скоростных трассах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля в Одессе произошло ДТП при участии двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадал ребенок.