В Киевской области с января по май в ДТП пострадало более 620 человек: в полиции назвали причины аварий

В Киевской области с 1 января по 30 апреля зафиксировано 489 ДТП с потерпевшими. В результате этих аварии на дорогах региона за первые четыре месяца 2024 года пострадал 621 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области. Чаще водители нарушают скоростной режим.

"Аварийность в цифрах: статистика ДТП с пострадавшими в Киевской области. С 1 января по 30 апреля 2024 года на территории Киевской области было зафиксировано 489 ДТП с пострадавшими, в которых 621 человек получил повреждения, а 54 – погибли", – сообщили в пресс-службе.

Как отметили в патрульной полиции Киевщины, основными причинами аварий за первые четыре месяца 2024 года являются:

превышение безопасной скорости движения (117 ДТП с потерпевшими);

нарушение правил маневрирования (99 ДТП с потерпевшими);

несоблюдение дистанции (35 ДТП с потерпевшими);

нарушение правил проезда перекрестков (28 ДТП с потерпевшими);

нарушение правил проезда пешеходных переходов (21 ДТП с потерпевшими);

превышение усовершенствованной скорости движения (18 ДТП с пострадавшими);

управление транспортным средством в состоянии опьянения (16 ДТП с потерпевшими).

"Соблюдайте ПДД – ведь это залог безопасности для вас и других участников дорожного движения", – призвали в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Святопетровское Киевской области в среду, 8 мая, произошла авария с участием двух грузовиков и легковушки. В результате ДТП погибли три человека.

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