В Винницкой области разоблачили врачей, которые оформили инвалидность экс-депутату, чтобы тот смог бежать из Украины. Фото и видео

Правоохранители сообщили о подозрениях руководству и врачам военно-врачебной комиссии Жмеринского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Они сочли непригодным к военной службе экс-депутата Жмеринского горсовета, подозреваемого в заказном убийстве.

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Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины. Государственное бюро расследований добавило, что решение врачей и военных Жмеринского ТЦК предоставляло депутату возможность беспрепятственного выезда за пределы страны.

Депутата горсовета ВВК признала инвалидом и приняла решение о его непригодности к военной службе (с исключением из военного учета) еще в январе 2023 года. Основанием стало заключение семейного врача депутата о наличии у него якобы цирроза печени.

"При этом диагноз был установлен без проведения клинических, лабораторных, инструментальных исследований на основании якобы предоставленных "больным" медицинских справок. Судебно-медицинская экспертиза установила, что у фигуранта нет болезней печени", – отметили в ГБР.

В настоящее время центральная ВВК приняла решение об отмене постановления Жмеринского ТЦК о непригодности экс-депутата для военной службы.

Самому бывшему депутату Жмеринского горсовета сообщено о подозрении в использовании заведомо подложного документа, уточнили в ОГПУ и добавили, что "депутат обвиняется в организации покушения на убийство другого депутата горсовета".

Относительно врачей Жмеринской ВВК и должностных лиц ТЦК сообщается, что готовится ходатайство в суд для избрания им меры пресечения. Правоохранители предлагают содержание подозреваемых под стражей.

Напомним, что о задержании бывшего депутата Жмеринского горсовета по подозрению в организации убийства другого депутата сообщалось в прошлом году. В мае этого года его дело было передано в суд. Отец депутата и сам бывший нардеп (VII созыва от Партии регионов), а также действующий депутат Жмеринского горсовета, хотя в начале полномасштабного вторжения уехал из Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, центральная медико-социальная экспертная комиссия оставила в силе почти 17 тысяч решений о предоставлении инвалидностей, направленных на проверку в рамках расследования уголовных дел. То есть центральная МСЭК оставила в силе почти все решения об инвалидности, которые присылали на проверку правоохранители.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. Более того, он подписал указ СНБО о ликвидации МСЭК уже до 31 декабря 2024 года.

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