Сын экс-нардепа-регионала заказал убийство депутата: дело передали в суд. Фото

Расследование в отношении бывшего депутата Жмеринского городского совета от запрещенной в Украине пророссийской партии "ОПЗЖ", заказавшего убийство коллеги, завершено. Дело было передано в суд.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований и Офисе генерального прокурора. Отмечается, что отец обвиняемого является бывшим народным депутатом VII созыва от Партии регионов и депутатом Жмеринского горсовета от ОПЗЖ, однако во время российского вторжения он уехал из Украины и фактически прекратил депутатскую деятельность.

Его бизнес и политические интересы в городе и регионе представляет сын, который в 2023 добровольно отказался от депутатских полномочий.

В начале того года у его отца возник конфликт с другим депутатом из-за блокирования рассмотрения местным советом его личных деловых вопросов, связанных с отводом земельных участков под строительство. Сын планировал организовать заказное убийство депутата – члена постоянной земельной комиссии Жмеринского горсовета.

Он нашел посредников, которым поручил найти исполнителей убийства и передать им информацию о будущей жертве. Исполнителям он обещал заплатить $8500, оценив в такую сумму жизнь своего коллеги.

Сотрудники ГБР провели спецоперацию, во время которой имитировали убийство, сделали постановочные фото, которые посредник продемонстрировал заказчику, и задержали организатора после передачи оплаты за преступление. В ходе обыска у него обнаружили оружие и боеприпасы.

Организатору инкриминирована организация законченного покушения на убийство, приобретение и хранение огнестрельного оружия и боевых припасов без разрешения (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Напомним, столичные правоохранители задержали уроженца Киевщины, который, по версии следствия , избил до смерти товарища. После этого, чтобы увести от себя подозрение, злоумышленник забрал у погибшего личные вещи и сжег их в печи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева между двумя друзьями возник конфликт, во время которого один из них ударил оппонента ножом в живот. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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