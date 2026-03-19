В Винницкой области после смерти младенца родители закопали тело на свалке: им сообщено о подозрении

В Винницкой области следователи сообщили о подозрении супругам, из-за недосмотра которых умер двухмесячный ребенок. После смерти младенца родители, чтобы скрыть преступление, закопали тело на свалке. Суд уже избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Горе-супругам грозит до 8 лет заключения. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и ГУ Нацполиции в Винницкой области.

Детали преступления

По данным следствия, пара поженилась в 2024 году и проживала в Погребищенской общине. У женщины уже было трое малолетних детей от предыдущих браков.

Ни муж, ни жена не работали, поэтому не имели финансов, чтобы обеспечить детей всем необходимым. Семья находилась под надзором социальных служб.

Условия, в которых проживали дети, были ненадлежащими, муж систематически злоупотреблял алкоголем, бил жену и детей, выгонял их ночевать во двор.

В мае 2025-го у супругов родилась общая дочь. Поскольку мать не справлялась с детьми, орган опеки и попечительства принял решение изъять трех старших и временно передать их приемной семье.

Следователи установили, что в июле 2025 года родители оставили двухмесячного ребенка без присмотра на несколько часов, пока сами употребляли алкоголь.

В течение 5-6 часов они ни разу не зашли к ребенку, а, когда среди ночи вспомнили о младенце, он уже не дышал.

Вместо того чтобы обратиться за помощью к медикам, родители решили скрыть смерть ребенка. Они вывезли тело за пределы села и закопали возле свалки, а сами уехали в другую область, понимая, что люди будут спрашивать о ребенке.

Через месяц после этого органы опеки сообщили полиции об отсутствии супругов и ребенка по месту жительства. Правоохранители в течение суток установили их местонахождение и выяснили обстоятельства смерти младенца. Тело ребенка эксгумировали, а по делу назначили ряд экспертиз.

Что ожидает горе-родителей

После сбора доказательств, в частности показаний старших детей о невыносимых условиях проживания с родителями, в марте 2026 года супругам объявили подозрение.

Мужчине и жене инкриминируют злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (статья 166 Уголовного кодекса Украины) и оставление ребенка в опасности без помощи (часть 3 статьи 135 УКУ).

Мужчине, кроме того, дополнительно инкриминировали умышленное нанесение побоев детям с целью наказания и запугивания (часть 1 статьи 127 УКУ).

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы

Трое старших детей в дальнейшем находятся в приемной семье. Также прокуратура проверяет действия служб, которые должны были контролировать ситуацию в этой семье.

"Причиной этой трагедии стало не роковое стечение обстоятельств, а равнодушие и безответственность ближайших ребенку взрослых. А еще – их цинизм, ведь они надеялись скрыть преступление и жить себе дальше", – заявил руководитель Немировской окружной прокуратуры Дмитрий Данилов.

