В Винницкой области перевернулся автобус с пассажирами: пострадали 11 человек. Фото

В среду, 29 мая, в Винницкой области перевернулся пассажирский автобус. Пострадали 11 человек.

Об этом сообщает региональная полиция. Отмечается, что произошло столкновение автобуса, осуществляющего нерегулярные перевозки, и грузовика.

По предварительной информации, авария произошла вечером в селе Писаревка. В результате ДТП автобус перевернулся. В настоящее время известно об 11 пассажирах, получивших травмы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Напомним, суд вынес приговор водителю, который сбил насмерть 14-летнюю девочку в селе Сулимовка Киевской области. В момент ДТП мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева во вторник, 28 мая, маршрутный автобус сбил насмерть мужчину. Чтобы получить тело погибшего из-под автотранспорта, на место вызвали спасателей.

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