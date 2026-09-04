В Виннице военного из ТЦК вытащили из машины и избили: что известно

В Винницкой области 4 сентября группа штатских лиц напала на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки. Это произошло на выезде из города: машину одного из районных ТЦК перекрыли несколько гражданских автомобилей, одного представителя ТЦК вытащили из машины и избили.

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Хотя пострадавший и находится в медицинском учреждении, его состояние удовлетворительное. Об этом сообщил Винницкий областной ТЦК и СП.

Вопиющий случай

В областном Центре ситуацию назвали "вопиющим случаем".

"Пока украинские защитники сдерживают врага на фронте, в тылу продолжаются случаи нападений на военнослужащих ТЦК. Винницкий областной ТЦК сообщает, что 04.09.2026 во время перевозки военнообязанного произошел очередной вопиющий случай нападения на военнослужащих со стороны гражданских лиц", – сообщили в организации.

Кого именно, куда и на каких основаниях представители ТЦК перевозили военнообязанного, в Центре не уточняют.

"На выезде из города движение служебного транспортного средства, в котором находились военнослужащие ТЦК и военнообязанный, было заблокировано несколькими гражданскими автомобилями. После этого из транспортных средств вышла группа лиц, которые вытащили одного из военнослужащих и нанесли ему значительные телесные повреждения", – рассказали в ТЦК.

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Как отмечают в Центре, в настоящее время "пострадавший находится в медицинском учреждении, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное".

"Другие военнослужащие, входившие в состав группы оповещения, в 2022–2023 годах принимали участие в боевых действиях и добровольно встали на защиту государства и его граждан, от которых сегодня и подверглись физическому насилию", – добавили в Центре.

Что предшествовало

В автомобилях ТЦК, по крайней мере, пока только в Николаевской области, будут установлены камеры видеонаблюдения. Об этом заявил председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады, народный депутат Алексей Гончаренко.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Гольма Балтской общины Одесской области 3 сентября автомобиль с сотрудниками районного ВСК и полицейским наехал на 2,5-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали с множественными поверхностными травмами головы, а водителя задержали в процессуальном порядке.

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