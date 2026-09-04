"Ребёнок был весь в крови": отец 2-летнего мальчика, на которого наехал сотрудник ТЦК в Одесской области, рассказал, что произошло. Фото

В селе Гольма Балтской общины Одесской области 3 сентября автомобиль, в котором находились сотрудники районного ТЦК и СП, а также полицейский, сбил 2,5-летнего мальчика. Ребёнка госпитализировали с множественными поверхностными травмами головы, а водителя задержали в соответствии с процессуальным порядком.

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Об обстоятельствах ДТП родители мальчика рассказали "Суспильному". По словам отца, перед инцидентом между ним, сотрудником ТЦК и полицейским возникла стычка.

Мужчина отметил, что шел с сыном к соседу, когда неподалеку остановился автомобиль с сотрудниками ТЦК и СП и полицейским. По его словам, они вышли из машины и начали его задерживать.

"Полицейский с сотрудником ТЦК выбежали и начали меня скручивать за руки и ноги. Ребенок начал плакать. Даже не спросили документы. Мне всего 23 года", — рассказал мужчина.

Бойченко утверждает, что во время стычки ему удалось вырваться и отпустить руку сына. В этот момент водитель тронулся с места.

"Водитель, который сидел за рулем, хотел подъехать поближе к полицейскому и сотруднику ТЦК, чтобы они могли меня забрать. Он быстро тронулся с места и наехал на моего сына, которому два с половиной года. Я поднял ребенка – он был весь в крови", – сказал отец.

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По словам мужчины, автомобиль после этого покинул место ДТП.

"Они увидели, что ко мне подъехала машина, и начали убегать. Мы с братом и другом догнали их аж в Любашевском районе", — добавил отец мальчика.

Мать ребенка Карина Мазурик сообщила, что у мальчика закрытая черепно-мозговая травма и множественные ушибы. Вечером после ДТП он был без сознания.

Сейчас ребенок находится в обычной палате. По словам матери, мальчик весь в синяках, ему трудно есть и ходить в туалет.

Состояние ребенка оценивается как легкое по степени тяжести. Она находится на стационарном лечении с множественными поверхностными травмами головы.

Богдан Бойченко также утверждает, что мать водителя приходила к его жене и предлагала деньги, чтобы семья забрала заявление.

Дядя мальчика Артем Бойченко заявил "Суспильному" о возможном алкогольном опьянении водителя. В то же время полиция об этом не сообщала.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям 286 и 135 Уголовного кодекса Украины – о нарушении правил безопасности дорожного движения и оставлении в опасности.

Водителя задержали в соответствии с процессуальным порядком. Обстоятельства ДТП и степень тяжести телесных повреждений ребенка устанавливаются.

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