В Виннице водитель 'Мерседеса', играя в 'шашки', сбил двух девушек на 'зебре': пострадавшие в больнице, 'гонщика' задержали. Фото и видео

В четверг, 16 января, в Виннице произошло чрезвычайное происшествие. Там водитель автомобиля Mercedes, играя в "шашки", сбил двух девушек на пешеходном переходе.

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Об этом сообщили в полиции города. Отмечается, что пострадавшие находятся в больнице, "гонщика" задержали.

"16 января, около 16:20, на улице Театральная, водитель автомобиля Mercedes, житель Тульчинского района, совершил наезд на пешеходов. Две девочки в возрасте по 19 лет переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С телесными повреждениями они госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении правоохранителей.

По этому факту следственным управлением начато расследование производства по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

До избрания меры пресечения 22-летний водитель будет находиться в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Следователи готовят материалы для сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Тем временем в соцсетях сообщают, что за рулем "Мерседеса" вероятно был Аветисян Карен Арменович, фото которого с места происшествия обнародовали очевидцы.

Что такое "шашки" на дорогах

"Шашки" на дорогах это такая новая игра мажоров и "золотой молодежи". Суть ее состоит в том, чтобы на скорости маневрировать в потоке машин, подрезая и обгоняя других водителей.

Обычно все это снимается на видео, а затем выкладывается на специальных страницах в соцсетях. На одну из них в Instagram, например, подписано более 14 тысяч пользователей.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель Nissan Qashqai сбила погибшего на месте пешехода.

Напомним, в Киеве в пятницу, 3 января, на улице Глубочицкой произошла авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП было полностью перекрыто движение трамваев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева легковушка на скорости протаранила сопротивление путепроводу. Авария произошла у станции метро "Берестейская".

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