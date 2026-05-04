В Виннице супруги с двумя детьми отравились угарным газом: спасатели предупредили об опасности

В Виннице в многоэтажке произошло чрезвычайное происшествие – угарным газом отравилась семья из четырех человек, среди которых двое детей. Инцидент произошел на улице Келецкой, всех пострадавших доставили в больницу.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности. Об инциденте сообщили в ГСЧС Винницкой области.

Отравление получили 40-летняя женщина, 38-летний мужчина и их дети в возрасте 15 и 11 лет. Все они находились в квартире во время инцидента. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей, их состояние уточняется.

Угарный газ является особенно опасным из-за отсутствия запаха и цвета, поэтому люди часто не замечают угрозы вовремя. Основными причинами отравлений обычно становятся неисправные газовые приборы, нарушение вентиляции или проблемы с дымоходами.

По рекомендациям специалистов платформы "101: Пространство безопасности", в помещениях следует устанавливать датчики угарного газа, которые сигнализируют об опасной концентрации вещества. Также важно не оставлять без присмотра газовые приборы и регулярно очищать дымоходы.

Во время отключений электроэнергии риск отравления возрастает из-за использования альтернативных источников тепла и питания. В частности, генераторы разрешено устанавливать только на открытом воздухе, ведь их работа в помещении может привести к накоплению угарного газа.

