В Виннице суд назначил общественные работы водителю Tesla, мастурбировавшему под окнами многоэтажек

Винницкий городской суд вынес постановление по делу о нарушении общественного порядка водителем автомобиля Tesla. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве после того, как его заметили за интимным занятием под окнами многоэтажек.

Теперь ему придется понести административную ответственность и выполнять общественные работы. Об этом говорится в постановлении Винницкого городского суда от 15.01.2026 по делу 127/39607/25.

Подробности дела

По данным суда, непристойный инцидент произошел 4 декабря 2025 года, около полудня. Мужчина, находясь за рулем собственного автомобиля Tesla, припарковался в общественном месте на улице Шевченко. Вместо того чтобы покинуть транспортное средство, он остался внутри и решил предаться мастурбации, чем шокировал прохожих.

Очевидица происшествия не стала игнорировать увиденное и вызвала полицию. Женщина сообщила правоохранителям, что под балконом жилого дома стоит автомобиль, водитель которого занимается мастурбацией.

На судебное заседание нарушитель не явился, хотя был должным образом уведомлен о времени и месте рассмотрения дела. Суд изучил доказательства, включая протокол полиции и рапорт сотрудников, и пришел к выводу, что вина мужчины полностью доказана.

Мужчина рассказал о причинах мастурбации

В своих письменных объяснениях обвиняемый рассказал, что около 12:00, проезжая на собственном автомобиле Tesla по ул. Шевченко, он припарковался вблизи дома, номер которого ему не известен. После чего случайно увидел в окне напротив его авто на первом этаже, которое не было зашторено, возбуждающие действия лица женского пола, наблюдавшего за ним и улыбающегося.

Позади женщины был еще один человек, и водителю Tesla показалось, что в окне происходит половой акт. В этот момент он решил совершить мастурбацию. Он отметил, что находился внутри собственного авто, которое было закрыто, и, соответственно, его никто не мог видеть. Данное действо он не фиксировал на устройстве фото- и видеосъемки из-за уважения к приватности и нравственности, в дальнейшем он уехал.

Действия водителя были квалифицированы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство), так как они нарушали общественный порядок и спокойствие граждан. Теперь владельцу Tesla придется понести административную ответственность.

